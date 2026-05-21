CHP için "mutlak butlan" kararı! Kılıçdaroğlu yakın çevresine ne dedi? "Siyasi butlanla gelmek zorundayız..."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mutlak davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kurultay davasında Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP yönetimini devralmasına hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte yakın çevresine "siyasi butlanla gelmek zorundayız" dediği ve "CHP bugüne kadar birçok şeyle anıldı ama hiç hırsızlık damgası yememişti." ifadesini kullandığı öğrenildi.
Son dakika haberleri: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edildi.
İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ
Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.
ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE TEDBİR KARARI
Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları oldu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedildi.
Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetti.
"CHP BUGÜNE KADAR BİRÇOK ŞEYLE ANILDI AMA..."
Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte yakın çevresine ne dedi? Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Hande Fırat, detayları aktardı.
Hande Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "Kişisel bir beklentisi olmadığını ancak siyasi butlanla gelmek zorundayız." dediğini ve "CHP bugüne kadar birçok şeyle anıldı ama hiç hırsızlık damgası yememişti." ifadesini kullandığını aktardı.