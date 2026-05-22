Bakan Yumaklı Etnospor Festivali'ne katıldı: "İnsanlarımızın buraya gelmesi son derece önemli"

Yumaklı, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Etnospor Birliği yönetiminde yer almaktan ve festivalin kendi alanında bir marka haline gelmesini görmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

"Teknolojinin insanlar için çok büyük kolaylıklar sağladığı bir gerçek olmakla beraber insanların yalnızlaşmasına, yabancılaşmasına, kendi kültüründen ve değerlerinden uzaklaşmasına sebep olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla bu hususu elimine edecek, madalyonun diğer tarafı içinde bir şeyler yapabilecek etkinliklere ve yapılara her zaman için ihtiyacımız var. Dünya Etnospor Birliği bu tür etkinliklerle hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında toplumların sporda, kültürde ve kardeşlikte kendi değerleriyle bir araya gelmesini sağlıyor. Bu son derece önemli bir husus. Dünyanın gerçekten artık bütün bizim bildiğimiz doğruların tam tersi yöne gittiği bir dönemde özellikle bu tür mesajların verilmesi, bu tür etkinliklerle insanlarımızın bir araya gelmesi son derece kıymetli."

Etnospor Kültür Festivali'nin artık güçlü bir marka değerine ulaştığını vurgulayan Yumaklı, festivalin farklı coğrafyalardan insanları kardeşlik ikliminde kendi değerleri etrafında buluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"BU FAALİYETLERİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ"

Yumaklı, Bakanlık olarak bu tür festivallere katılım sağlamanın ve destek vermenin önemine değindiği konuşmasında, festivalin spor, kültür ve gastronomi gibi farklı alanları bir araya getirdiğini, Bakanlığın da bu bütüncül yapıya katkı sunduğunu belirtti. Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bu faaliyetin önemli bir parçasıyız. Çünkü Bakanlığımızın birimlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğu hem spor açısından hem kültür açısından hem toplum değerleri açısından farklı değerler üretiyor. Örneğin, binicilik konusunu ele alacak olursak, Tarım İşletmeler Genel Müdürlüğümüz safkan Arap atı konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada bir otorite. Türkiye'nin dört bir yanında 1620 çeşit tarım ve gıda ürünü coğrafi işaret almış durumda. Bunların 46'sı Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş durumda. Biliyorsunuz 8'inci Etnospor Kültür Festivali'nin spor, kültür ve gastronomi tarafı var. Söylediğim konu başlıklarının hepsi bunlara değiyor."

Bakanlık olarak biyoçeşitlilik, orman varlığı ve ekoturizmle ilgili de yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Özellikle ekoturizme ilişkin rotaların oluşturulması ve sporun, kültürün ve değerlerimizin ulaşılabilir olmasında ekiplerimiz çalışıyorlar. Bunları vatandaşlarımızın önüne getirmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Dünya Etnospor Birliği'nin kuruluşundan bugünlere uzanan gelişimine yakından tanıklık ettiğini belirten Yumaklı, başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm yönetim kadrosuna, kurumlara ve katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

