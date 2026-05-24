ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’tan şoke eden itiraf: Vali ile plan yapıp beni tehdit ettiler

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, FBI tarafından ABD'de gözaltına alındı. Altaş'ın, işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade sürecine ilişkin hukuki prosedürlerin başlatılması bekleniyor. SABAH'a konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Umut Altaş, Türkiye'ye gelmek ve bildiklerini anlatmak istiyor. Karakol ve mahkemede dönmek istediğini söylerse Türkiye'ye iadesi daha kısa sürede gerçekleşecek." dedi.

'KATİLİ AVUCUNUZA KOYACAĞIM'

Firari Altaş'ın eski patronu ile yaptığı telefon görüşmesine ait ses kayıtları da ortaya çıktı. Altaş'ın kayıtlarda, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Her şeyin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla avucunuza bırakacağım. Bu olay, kusursuz şekilde çözülecek. Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak." dediği öğrenildi.

'CESEDİ VALİLİĞE GETİRDİLER'

Altaş'ın, "Gülistan'ın cansız bedeni, koruma Şükrü Eroğlu tarafından gri araçla olay yerinde alındıktan sonra valiliğe götürüldü. Vali Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu cansız bedenin başında birlikte plan yaptılar. Orada saatlerce kaldık. Vali bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için beni 4-5 saat tehdit etti." dediği de öne sürüldü. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de Altaş'ın valilik iddiasıyla ilgili "Böyle bir bilgi var, doğrudur." dedi.

'HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında firari şüpheli Umut Altaş'ın, ABD'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Operasyonun INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile koordinasyon sonucunda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebinin uluslararası mercilere iletildiği, teknik veri ve bilgilerin ilgili ülkelerle paylaşıldığını ifade etti. Açıklamada, Emniyet ve Jandarma'nın kriminal analiz sistemleri, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat iş birlikleri sayesinde firari suçluların artık sınır ötesinde de takip edildiği ifade edildi. Bakan Çiftçi açıklamasında, "Toplumsal vicdanı yaralayan hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak. Maddi gerçek ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır." dedi. Sena UYANER/SABAH