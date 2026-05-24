CHP'li Mahir Polat: Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkeze gitmeyeceğini ve disipline sevk edilecek isimlerin olduğunu belirterek, "Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası polis tahliye için CHP Genel Merkez'ine girdi. Genel Merkez önündeki CHP'liler polislere müdahale edip, saldırıda bulundu.
Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrıldı. Parti binasından çıkarken "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyorum.' ifadelerini kullanan Özgür Özel, meclis önüne gelerek açıklamalarda bulundu.
"KEMAL BEY'E HAİN DİYENLERİN PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLİR"
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkeze gitmeyeceğini söyleyen Polat, "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." dedi.
"BİZDEN ÖYLE BİR GÖRÜNTÜ ÇIKMAZ"
Özel'in posterlerinin indirilmesine yönelik soruya da yanıt veren Polat, "Onları kendileri alıp götürmüşler, bizden öyle bir görüntü çıkmaz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.