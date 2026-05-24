SON DAKİKA | CHP Genel Merkezi’nde ’tahliye’ kavgası: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbede

Son dakika haberi: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. 'Mutlak Butlan' kararının ardınan ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden karşılıklı hamleler geldi.

08:00 CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE KAVGASI Genel Merkez binasında bulunan Özgür Özel ve yönetiminin binadan tahliye edilmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde parti binasına gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasında sert arbede yaşandı.



