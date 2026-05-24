Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? CHP'li Müslim Sarı açıkladı: Parti Meclisi'ni toplayacak

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. CHP PM Üyesi Müslim Sarı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bayram sonuna doğru genel merkeze gelecektir. Ardından Parti Meclisi'ni toplayacak. Bu süreci şimdilik kendi ofisinden takip edecek." dedi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 19:14 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2026 20:02

CHP'li bazı milletvekillerinden oluşan heyet, genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesiyle birlikte aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel'in de bulunduğu CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelerek, kendisi ile görüştü.

BAYRAMIN SON GÜNLERİNİ İŞARET ETTİ Kılıçdaroğlu ile görüşen isimlerden birisi de CHP PM Üyesi Müslim Sarı oldu. Sarı, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu şu an konutunda. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Ardından Parti Meclisi'ni toplayacak" dedi. Sarı, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkan konutunda. Bir gereklilik var. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak. Yol haritasına ilişkin ilerlenecek. Partinin yetkili organı, Parti Meclisi'dir. Parti Meclisi toplanması birinci önceliğimiz. Bayramdan sonra PM'yi toplama planı var.