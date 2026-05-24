  Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? CHP'li Müslim Sarı açıkladı: Parti Meclisi'ni toplayacak

Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? CHP'li Müslim Sarı açıkladı: Parti Meclisi'ni toplayacak

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. CHP PM Üyesi Müslim Sarı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bayram sonuna doğru genel merkeze gelecektir. Ardından Parti Meclisi'ni toplayacak. Bu süreci şimdilik kendi ofisinden takip edecek." dedi.

CHP'li bazı milletvekillerinden oluşan heyet, genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesiyle birlikte aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel'in de bulunduğu CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelerek, kendisi ile görüştü.

BAYRAMIN SON GÜNLERİNİ İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen isimlerden birisi de CHP PM Üyesi Müslim Sarı oldu.

Sarı, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu şu an konutunda. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Ardından Parti Meclisi'ni toplayacak" dedi.

Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan konutunda. Bir gereklilik var. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak. Yol haritasına ilişkin ilerlenecek. Partinin yetkili organı, Parti Meclisi'dir. Parti Meclisi toplanması birinci önceliğimiz. Bayramdan sonra PM'yi toplama planı var.

"ÖZGÜR BEYLE VE DİĞER MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMIZLA TEMAS KURULACAK"

Sayın Genel Başkanımız şu anda kendi ofisinde. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Şu anda ilk önce partinin meşru yasal organlarını söz konusu karar çerçevesinde teşkili ile ilgili süreçleri tamamlayacağız. İlk toplantı PM ve Disiplin Kurulu Toplantısı olacak. Özgür Beyle ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla temas kurulacaktır. Önümüzdeki günler bayram. Bayram da bir fırsat. Kucaklaşarak bu süreci götüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar vermişti. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edilmişti.

Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları olmuştu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedilmişti.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
