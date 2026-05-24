Karakoç’un sessiz mirası gün yüzüne çıktı

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en güçlü isimlerinden Sezai Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sergide, Sezai Karakoç'un edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ettiği sergideki arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı. 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi kapsamında Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri, 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ANLAMAK İÇİN BİLMEK GEREKİR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil, hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebi miras bıraktığını ifade ederek, Karakoç'un, 'İnsanıyla ve hatta insanlıkla hemhal olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış' bir isim olduğunu söyledi. 2'nci Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkar etmediğini belirterek, tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı. Bakan Ersoy, Karakoç'un insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde diriliş mücadelesine revan olduğunu ifade etti. Sezai Karakoç'un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılabilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, ustayı anlamak için onun mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi.

İLK KEZ SERGİDELER

Serginin ayrıntılarını paylaşan Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin yer aldığını kaydetti. Bakan Ersoy, "El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 1992 yılında Bosna- Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu ilk kez sergilenen materyallerden bazıları" dedi. Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Sezai Karakoç'un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisinin de sergide yer aldığını dile getiren Bakan Ersoy, seçkilerin kelimeyle estetiği, düşünceyle sanatı aynı zeminde buluşturduğunu sözlerine ekledi. 'Zamana Adanmış Sözler' sergisinin aynı zamanda sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, ziyaretçilerin sergiyle Sezai Karakoç'a dair çok yönlü bilgiye erişme ve ustanın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkanı bulacağını söyledi. Sergide yalnızca biyografik veya edebi bir anlatı sunmayı değil, aynı zamanda bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti.