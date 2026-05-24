Mahmut Tanal’dan CHP Genel Merkezi’nde hortumlu şov! CHP’deki kavganın boyutu büyüyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi. Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı. Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı.

MAHMUT TANAL'DAN HORTUMLU ŞOV

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan kriz ve Genel Merkez önündeki gerginlik devam ederken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal mantık sınırlarını zorlayan bir şov gerçekleştirdi.

Genel merkez binasının çatısına çıkan Tanal'ın eline hortum aldığı görüldü. Çevrede bulunanlara "Suyu açın" diye seslenen Tanal, hortumdan akan suyla çatının üzerinde poz verdi.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.