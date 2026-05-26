CHP'li provokatör iş başında! TOMA’ya çıkıp tekmeledi

CHP’li Özgür Özel’in bugün saat 12.00’de İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceğini ilan ettiği miting öncesinde, alan çevresinde toplanan kalabalık ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Valiliğin yasaklama kararına rağmen meydana girmek isteyen kitle polis barikatlarını zorlarken, bir göstericinin zırhlı polis aracının üzerine çıkmasıyla tansiyon zirveye tırmandı.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 14:49 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2026 14:58

Özgür Özel'in çağrısıyla binlerce partili sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'na doğru akın etti. Ancak İzmir Valiliği, meydanın fiziki kapasitesinin yetersizliğini ve kamu düzenini gerekçe göstererek mitingin bu alanda yapılmasına izin verilmeyeceğini, etkinliğin Gündoğdu Meydanı'na kaydırılması gerektiğini taraflara bildirdi.

CHP İzmir İl Örgütü ve Özgür Özel kanadı ise programın günler öncesinden ilan edildiğini belirterek yer değişikliğini reddetti ve Cumhuriyet Meydanı'nda ısrarcı olacaklarını açıkladı. Bu restleşmenin ardından emniyet güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatarak adeta etten duvar ördü. Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet personeli ve Toplumsal Olaylara Müdehale Aracı (TOMA) sevk edildi.