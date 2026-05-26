İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı: Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için tüm ekiplerimizle sahadayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram trafiği önlemlerine ilişkin video mesaj yayınladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.

