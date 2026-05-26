  • Kılıçdaroğlu kanadından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına yanıt: Yol haritası bellidir

Kılıçdaroğlu kanadından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına yanıt: Yol haritası bellidir

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Müslim Sarı, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in ön seçim çağrısına ilişkin Müslim Sarı, "Diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz." dedi.

DHA

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Müslim Sarı, parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz" dedi.

"DİYALOG KAPILARINI KAPATMIŞLARDI"

Özgür Özel'in İzmir'de ön seçim çağrısına ilişkin Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edilmişti.

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar vermişti. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edilmişti.

Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları olmuştu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedilmişti.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetmişti.

