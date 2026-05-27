MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi.



Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Arda Hudut Bölük Merkezi'ne gelen Bakan Yaşar Güler, hudut tekmili ile karşılandı. Bakan Yaşar Güler, daha sonra beraberinde getirdiği şanlı bayrağımızı "Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum." diyerek Arda Bölük Komutanına teslim etti. Bölük Komutanı da Bakan Yaşar Güler'den aldığı bayrağımızı "Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum Komutanım." sözleriyle teslim aldı.





BAKAN YAŞAR GÜLER, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE TELEFONDA BAYRAMLAŞTI



Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar, daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Bakan Yaşar Güler daha sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a serhat şehrimiz Edirne'de bulunduklarını, bayram namazını şahane Selimiye Camii'nde kıldıklarını belirtti. Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin bir şekilde koruduğunu vurgulayan Bakan Yaşar Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi. Bakan Yaşar Güler daha sonra emirlerini almak üzere sözü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Hudut kartallarımıza seslenen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, şunları söyledi:

Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı: "EFES-2026'da gücümüzü dünyaya gösterdik" | Video



CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN: PEYGAMBER OCAĞIMIZIN TÜM MENSUPLARININ BAYRAMINI KUTLUYORUM



"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabb'imden niyaz ediyorum.



BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETEN BİR ÜLKEYİZ



Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes-2026 Tatbikatı'nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda Hudut Bölüğümüz de 'Hudut namustur.' şiarıyla, kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bihakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor, Rabb'im sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Rabb'im yâr ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun."