Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu! Trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/o7PdriRAa8— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 29, 2026