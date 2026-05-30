Mansur Yavaş tarafını seçti! CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu-Özel düellosu
2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından karanfillerle karşılandı. Özgür Özel ise bugün aynı saatlerde, Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya geldi. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşandı. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu oldu. Yavaş, seçimini Özgür Özel'den yana kullandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası adeta ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kurban Bayramı arifesinde eşine az rastlanır bir siyasi krize sahne oldu. Başkent Ankara, aynı gün ve saatlerde iki farklı CHP liderinin bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı. Hukuki kararla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde gövde gösterisi yaparken, Özgür Özel ise taraftarlarıyla Güvenpark'ta bir araya geldi.
MERKEZ BİNASINA KILIÇDAROĞLU'NUN POSTERİ ASILDI
Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi hazırlandı.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFLARI DUVARLARDAN İNDİRİLDİ"
Sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı" diyerek partideki değişimi anlattı.
MANSUR YAVAŞ TARAFINI SEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Yavaş, kurultay mesajı verdi.
