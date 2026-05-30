Mansur Yavaş tarafını seçti! CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu-Özel düellosu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası adeta ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kurban Bayramı arifesinde eşine az rastlanır bir siyasi krize sahne oldu. Başkent Ankara, aynı gün ve saatlerde iki farklı CHP liderinin bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı. Hukuki kararla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde gövde gösterisi yaparken, Özgür Özel ise taraftarlarıyla Güvenpark'ta bir araya geldi.