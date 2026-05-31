Özel, İmamoğlu’nu 14 ayda 41 kez ziyaret etti
CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 defa ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. Özgür Özel'in söz konusu kararın ardından son olarak geçtiğimiz cuma günü Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel'in, cezaevi ziyaretlerinde partinin geleceğine yönelik atacağı adımlar konusunda Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorunda olduğu açıklamasının ardından gelen ziyaret dikkat çekti.