Siyonist vahşet raporla tescillendi

"Gazze Soykırımı" konusunda yıllardır raporlar hazırlayan ve dünyanın dikkatini çeken çalışmalara imza atan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İsrail'in son katliamları ve küresel SUMUD filosuna yönelik saldırılarını da içeren "Gazze'de İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele" başlıklı tematik raporunu tamamladı. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın talimatıyla hazırlanan tematik rapor için "soykırım, işkence ve insanlık dışı muamele mağduru Filistinli çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin ve tüm masum sivillerinin haklarını korumak ve bu raporla Filistinlilerin işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmamaları için tarihe kayıt düşülmesi amaçlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI

İsrail'in işkencelerini anlatan yüzlerce somut olay, görsel ve belgelere tek tek yer verilen tematik raporda, işkence yöntemlerine ilişkin şu tespitler yapıldı: "Hayalet yöntemi (tutuklunun yüksek bir yere bağlanıp havaya asılı tutulması), uzun saatler boyunca klozet suyuyla boğma girişimi, cam kırıklarının üzerinde dizüstü sürüklenme, anestezi olmadan ya da yetersiz ağrı kesici ile cerrahi ameliyat yapma, sürekli bağlama sonucu tutukluların uzuvlarının kesilmesi, çeşitli düzeylerde tecavüz ve cinsel saldırılar, on-otuz kilo arası kilo kaybetmeye yol açan toplu açlık şeklinde işkence ve kötü muamele uygulamalarının varlığı kanıtlanmıştır." Raporda "Cinsel işkenceye dair videolara rağmen, İsrail yönetiminin en ağır şekilde işlediği soykırım ve savaş suçlarında olduğu gibi insanlığa karşı suç oluşturan işkence ve kötü muamele eylemlerinde de sorumlular hakkında kayda değer bir soruşturma yürütülmemiş ve sorumlular cezalandırılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SON VERİLMELİ

Filistinlilerin "asılarak, iğneyle, elektrikli sandalyeyle infaz edilmelerine" ilişkin yasal düzenlemenin de eleştirildiği raporda, "Bu işkence ve insanlık dışı muameleye artık son verilmelidir" çağrısı yapıldı. Raporda dünyaya şöyle seslenildi:

İsrail, insan hakları ihlalleri konusunda korkunç bir cezasızlık geçmişine sahiptir. Soykırım, tecavüz, işkence ve diğer kötü muamele vakalarının bağımsız ve etkili bir şekilde soruşturulmasına, sorumluların cezalandırılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Filistinlilerin, yargılama ve suçlama olmaksızın aylarca göz altında işkence görmesine yol açan "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmeli. İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında keyfi olarak gözaltına alınan tüm Filistinliler derhal serbest bırakılmalı.

İsrail, Filistinli tutukluların koşullarının insan hakları kuruluşları tarafından izlenmesine izin vermeli.