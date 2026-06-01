Çocuk suçlularda önleyici tedbir dönemi

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında kurulan ve aylardır suça sürüklenen çocuklara yönelik yoğun çalışmalar yürüten Komisyon, raporunu tamamladı. İlk kez SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu raporun içeriği, bu hafta içinde komisyon üyesi milletvekillerinin görüşüne açılacak. Görüşmelerin ardından rapor, daha sonra TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Bölümler halindeki raporda Komisyonun bugüne kadar yaptığı dinlemeler ve kurumların görüşleri ile üç ayrı anket sonuçları kapsamlı şekilde yer alıyor. Rapordaki öneriler; "aile temelli müdahale, okul ve eğitim temelli erken uyarı sistemleri, sosyoekonomik destek mekanizmaları, dijital medya düzenlemeleri, suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele, rehabilitasyon ve tahliye sonrası takip, kurumlar arası entegrasyon ve çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi" başlıklarında yoğunlaştı. Raporda çocukların suça sürüklenmesini önlemede "koordinasyonsuzluk" tespiti yapılırken, "tek çatı" önerisinde bulunuldu.