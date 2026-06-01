SON DAKİKA | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'grup toplantısı' mesajı: CHP kendi iç dinamikleriyle çözmeli

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'de yaşanan 'grup toplantısı' kriziyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 17:04 Son Güncelleme: 01 Haziran 2026 17:41

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz." dedi. Kurtulmuş, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin istinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını ve sonrasında yaşananları sorması üzerine Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını vurguladı. Meclis Başkanlığının tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun Meclis kurulduğundan beri böyle olduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldıklarını söyledi. Hemen arkasından CHP Grubundan gelen CHP Grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir." Bir gazetecinin yazıyı ne zaman göndereceklerini sorması üzerine Kurtulmuş, yazıyı en kısa sürede CHP Genel Başkanlığına göndereceklerini ifade etti. Yarın CHP Grup Toplantısı yapılacağına yönelik CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, Meclis'te 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Dolayısıyla Meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, 'Hayır, öyle değil şöyle yap' diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür." diye konuştu.