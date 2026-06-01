SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM:

Benim bu aziz millete bir özür borcum var. Aramıza sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

HORTUMLARI ZAMANINDA KESEMEDİM:

Sizin o nasırlı ellerinizle, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanları, o "hortumları" zamanında kesemediğim için sizlerden özür diliyorum.