Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | CHP'de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

SON DAKİKA | CHP'de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

Son dakika haberi: CHP'deki 'mutlak butlan' kararının ardından Genel Başkan sıfatıyla görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetimine karşı açıktan cephe alırken 'CHP'de grup toplantısı olacak mı?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Konu bugün TBMM Başkanlığı'nın Meclis'in gündemini paylaşmasıyla birlikte netlik kazanacak.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.06.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 09:37
SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

Son dakika haberi: CHP'deki genel başkanlık makamına oturduktan sonra çalışmalarına başladığı mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine karşı zehir zemberek göndermelerde bulunurken, taraflar arasındaki 'grup toplantısı' geriliminin nereye evrileceği de merak konusu olmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

GRUP TOPLANTISI OLACAK MI?

CHP'ye mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak atanması ardından tartışmalara konu olan ve her salı saat 13.30'da yapılan grup toplantısı için gözler salı gününe çevrildi.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanan MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul Toplantısı'nın saatini, gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin yüzyıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok" dedi.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

Konu bugün TBMM Başkanlığı'nın Meclis'in gündemini paylaşmasıyla birlikte netlik kazanacak.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geri döndü. Merkezdeki makam koltuğunda poz veren Kılıçdaroğlu, düzenlediği bayramlaşma programında partililere seslenmişti. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulunmuştu.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM:

Benim bu aziz millete bir özür borcum var. Aramıza sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

HORTUMLARI ZAMANINDA KESEMEDİM:

Sizin o nasırlı ellerinizle, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanları, o "hortumları" zamanında kesemediğim için sizlerden özür diliyorum.

SON DAKİKA | CHP’de grup toplantısı bilmecesi: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim büyüyor!

RÜŞVETÇİ BAŞKANLARI AYIKLAYAMADIM:

Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip, rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, tek tek ayıklamadığım için sizlerden tarih önünde özür diliyorum.

HESAP SORACAĞIM

Bana 'Ne yapacaksın?' diye soruyorlar; hesap soracağım hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.

#CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL