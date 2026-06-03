Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında, enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir

Hürmüz'ün kapatılmasıyla petrol arz kesintisi yaşandı.

Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla, Hürmüz'ün kapanması şunu öğretmiştir, enerji arz güvenliği sadece kalkınma meselesi değil, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.

Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir büyüyor. Bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin önceliklerinden biri de dışa bağımlılığı azaltmak. Yenilenebilir enerjide dünyada 11. sıradayız.

Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz.

Ana muhafeletin gündeminde koltuk kavgası var. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine yarın yenileri eklenecek. Yaşanan CHP'nin iç meselesidir, bizi ilgilendirmez.

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