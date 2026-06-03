  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

SON DAKİKA… Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta parçalanmanın eşiğine geldi! Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün kendi MYK’sını açıklarken Özgür Özel Meclis’te korsan grup toplantısı düzenledi! Dün bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özgür Özel izleyeceği yol haritasına değindi. Yeni parti kuracağı iddialarına da çok net yanıt verdi.

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

TBMM'de korsan grup toplantısı düzenleyen Özgür Özel dün Meclis'te basın mensupları ile bir araya geldi. AHaber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Özel'in görüşmesini ve CHP'nin gündemini değerlendirdi.

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

ÖZEL'DEN FEZLEKE ÇIKIŞI

Ağaoğlu şunları söyledi: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir grup gazeteciyle sohbet etti ve yol haritasıyla ilgili bilgiler verdi. Öncelikle fezlekeden başlayalım. Antalya'daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Meclis'e fezleke gelmesi bekleniyor. Özel fezlekeden korkusu olmadığını ifade etti. 'Bu Meclis'in bayatlamayan haberi fezlekedir. Bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi CHP Genel Başkanlığı'na soyunmaz' dedi.

SON DAKİKA: Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: "Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!" | Video

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

"KURULTAY İÇİN TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ"

Özel, gazetecilerle yaptığı buluşmada kurultay sürecine de değindi. Olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceğini belirten Özel, "Şu anda 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek sayı artıyor. Karşımda meşru rakip yok. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var o zaman Yargıtay'daki temyiz davasını geri çeksin Kılıçdaroğlu yönetimi. Önemli olan iyi niyet. Tüm yolları deneyeceğiz" dedi.

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

"BU LİSTE ÇARESİZLİĞİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı MYK ile ilgili de sert ifadeler kullanan Özgür Özel, şöyle devam etti: Gayet normal bir liste görevi kabul etmeyenler vardı o liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 7 kişilik MYK açıklayacağım deyip 19 kişi açıklıyorsan bu, MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden bir sadakat sağlamaya yönelik bir liste.

SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

YENİ PARTİ KURACAK MI? İLK KEZ BU KADAR NET KONUŞTU!

Yeni parti iddialarıyla ilgili de çok net konuşan Özgür Özel, şunları söyledi: Mücadelemiz CHP'de sürecek. Ancak bir felaket senaryosu olarak yeni parti düşünüyoruz. Parti seçime girememesi durumunda gündeme gelecek bir durum.

Öte yandan Özgür Özel, bugün kendi MYK'sı ile toplantı yapacağını açıkladı.

#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP #TBMM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!