SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!

"BU LİSTE ÇARESİZLİĞİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı MYK ile ilgili de sert ifadeler kullanan Özgür Özel, şöyle devam etti: Gayet normal bir liste görevi kabul etmeyenler vardı o liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. 7 kişilik MYK açıklayacağım deyip 19 kişi açıklıyorsan bu, MYK'ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden bir sadakat sağlamaya yönelik bir liste.