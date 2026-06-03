SON DAKİKA… Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!
SON DAKİKA… Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta parçalanmanın eşiğine geldi! Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün kendi MYK’sını açıklarken Özgür Özel Meclis’te korsan grup toplantısı düzenledi! Dün bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özgür Özel izleyeceği yol haritasına değindi. Yeni parti kuracağı iddialarına da çok net yanıt verdi.
TBMM'de korsan grup toplantısı düzenleyen Özgür Özel dün Meclis'te basın mensupları ile bir araya geldi. AHaber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Özel'in görüşmesini ve CHP'nin gündemini değerlendirdi.
ÖZEL'DEN FEZLEKE ÇIKIŞI
Ağaoğlu şunları söyledi: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir grup gazeteciyle sohbet etti ve yol haritasıyla ilgili bilgiler verdi. Öncelikle fezlekeden başlayalım. Antalya'daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Meclis'e fezleke gelmesi bekleniyor. Özel fezlekeden korkusu olmadığını ifade etti. 'Bu Meclis'in bayatlamayan haberi fezlekedir. Bir endişem yok. Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi CHP Genel Başkanlığı'na soyunmaz' dedi.
SON DAKİKA: Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: "Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!" | Video
"KURULTAY İÇİN TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ"
Özel, gazetecilerle yaptığı buluşmada kurultay sürecine de değindi. Olağanüstü kurultay için tüm yolları deneyeceğini belirten Özel, "Şu anda 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek sayı artıyor. Karşımda meşru rakip yok. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var o zaman Yargıtay'daki temyiz davasını geri çeksin Kılıçdaroğlu yönetimi. Önemli olan iyi niyet. Tüm yolları deneyeceğiz" dedi.