Terörsüz Türkiye’den taviz yok

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Mülki İdarede, Kamu Düzeni ve Güvenliği Vizyonunu Değerlendirme' toplantısı Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde yapıldı. 32 ilde 150 kaymakamın katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda ilk ele alacakları başlığın 'Terörsüz Türkiye' hedefi olduğunu ifade etti. Terör ve terörizmin; etnik, ideolojik, siber ve organize suç yapılarıyla bağlantılı tüm biçimleriyle kamu düzenimizin yanı sıra; toplumsal birlikteliği, ekonomik istikrarı ve milletin huzurunu hedef alan en büyük tehditlerden biri olduğunu belirten Çiftçi, terör örgütünün 40 yıldır Türkiye'nin aydınlık geleceğine gölge olduğunu söyledi.

Devletin yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü kararlı mücadele sonucu terör örgütünün bitme noktasına getirildiğini söyleyen Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek, büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, kerim devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz; Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idare amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek durumundadır" ifadelerine yer verdi.