Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

ETKİNLİKLER DURDURULDU, HASSAS BÖLGELERDE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Valilik kararı kapsamında, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu.

Ayrıca güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi civarında güvenliği riske sokacak, trafiği aksatacak veya toplu geliş-gidişlere neden olacak hiçbir özel veya resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyeceği bildirildi.