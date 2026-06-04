Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla kent genelinde alınacak önlemleri ve idari izin kararlarını açıkladı.

Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda, zirve sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına alınan tedbirler sıralandı.

Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

DOKUZ İLÇEDE KAMU PERSONELİNE "ZİRVE" İZNİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü) yazısı doğrultusunda alınan karara göre; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.

Ancak zirvede doğrudan görevli olanlar ile zirve sürecini etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personel bu izin kapsamının dışında tutulacak.

Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

KRİTİK SEKTÖRLERDE MESAİ DEVAM EDECEK

Kamu kurumlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel bulundurulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi için vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yeteri kadar personel bulundurulacaktır."

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Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

ETKİNLİKLER DURDURULDU, HASSAS BÖLGELERDE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Valilik kararı kapsamında, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu.

Ayrıca güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi civarında güvenliği riske sokacak, trafiği aksatacak veya toplu geliş-gidişlere neden olacak hiçbir özel veya resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyeceği bildirildi.

Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu

HASSAS BÖLGELERDEKİ DÜĞÜNLER İZNE TABİ OLACAK

Belirlenen hassas bölgelerin dışında kalan alanlardaki düğün ve benzeri organizasyonların yasak kapsamı dışında olduğu, ancak hassas bölgeler içinde kalan bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli her türlü destek ve kolaylığı sağlaması istendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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