Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi tedbirleri: Kamuya açık tüm etkinlikler durduruldu
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla kent genelinde alınacak önlemleri ve idari izin kararlarını açıkladı.
Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda, zirve sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına alınan tedbirler sıralandı.
DOKUZ İLÇEDE KAMU PERSONELİNE "ZİRVE" İZNİ
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü) yazısı doğrultusunda alınan karara göre; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.
Ancak zirvede doğrudan görevli olanlar ile zirve sürecini etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personel bu izin kapsamının dışında tutulacak.
KRİTİK SEKTÖRLERDE MESAİ DEVAM EDECEK
Kamu kurumlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel bulundurulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi için vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yeteri kadar personel bulundurulacaktır."