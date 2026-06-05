Kadınların güçlenmesi kalkınma vizyonunun merkezinde yer alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da başlayan Küresel Kadın Zirvesi kapsamında ev sahipliğini üstlendiği "Hükümet Liderleri Forumu: Kadınlar ve Kız Çocuklarının Ekonomik Güçlenmesini Destekleyen Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu. Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma vizyonunun merkezinde gördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Kadınların; eğitimde, üretimde, girişimcilikte, istihdamda, teknolojide, diplomaside ve karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer alması için çalışıyoruz. Bunu, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımını devlet politikalarının asli unsurlarından biri haline getirdi. 12. Kalkınma Planımız, kadın-erkek fırsat eşitliğinin tüm politika süreçlerine entegre edilmesini açık bir hedef olarak ortaya koyuyor" dedi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTACAK

2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın kadınların tüm alanlarda daha güçlü yer alması için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu hatırlatan Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarında son 24 yılda ciddi bir ivme yakalandığına işaret etti. Göktaş, 2002 yılında yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılım oranının, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 35.2'ye ulaştığını, kadın istihdam oranının ise yüzde 25.3'ten yüzde 31.3'e yükseldiğini açıkladı. Göktaş, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40.1'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.