Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK toplantısında "Yolsuzluk" çıkışı: Belge, bilgi varsa hiçbir şey yapamayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısına başkanlık etti. Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığa geri dönen Kılıçdaorğlu böylelikle ikinci kez parti yönetimi ile toplantı yaptı. O toplantılarda neler konuşulduğuna dair bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, aktardı.

"YOLSUZLUK VARSA BİZ NE YAPABİLİRİZ?"

Toplantının ana gündemini, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları ve Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği "arınma" çağrıları oluşturdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda söz konusu operasyonlara ilişkin kurmaylarına çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu?

Kılıçdaroğlu'nun, kendi belediyelerini hedef alan iddialar karşısında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görsek de mücadelemizi veririz."

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl olmak üzere iki kez üst üste "arınma" çıkışı yapan, son olarak da parti genel merkezindeki bayramlaşma töreninde bu mesajı yineleyen Kılıçdaroğlu'nun, MYK salonunda kurduğu bu cümleler parti içindeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.