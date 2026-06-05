Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK toplantısında "Yolsuzluk" çıkışı: Belge, bilgi varsa hiçbir şey yapamayız
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki tansiyon her geçen gün daha da tırmanıyor. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez MYK toplantısına başkanlık etti. O toplantıda konuşulanlara dair kulis bilgilerini aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız" dediğini aktardı. İşte o MYK toplantısına ilişkin detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısına başkanlık etti. Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığa geri dönen Kılıçdaorğlu böylelikle ikinci kez parti yönetimi ile toplantı yaptı. O toplantılarda neler konuşulduğuna dair bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, aktardı.
"YOLSUZLUK VARSA BİZ NE YAPABİLİRİZ?"
Toplantının ana gündemini, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları ve Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği "arınma" çağrıları oluşturdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda söz konusu operasyonlara ilişkin kurmaylarına çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.
Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu?
Kılıçdaroğlu'nun, kendi belediyelerini hedef alan iddialar karşısında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görsek de mücadelemizi veririz."
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl olmak üzere iki kez üst üste "arınma" çıkışı yapan, son olarak da parti genel merkezindeki bayramlaşma töreninde bu mesajı yineleyen Kılıçdaroğlu'nun, MYK salonunda kurduğu bu cümleler parti içindeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.
AVUKATLAR MASAYA OTURUYOR
CHP koridorlarındaki tek hareketlilik yolsuzluk dosyalarıyla sınırlı değil. Parti içindeki güç dengelerini oturtmak adına yürütülen müzakere trafiğine dair de sıcak bir bilgi paylaşıldı. İlter Yeşiltaş'ın kulislerden edindiği son bilgileri şu sözlerle paylaştı:
Aynı zamanda bir de müzakere yürütülüyor. Malum, üç milletvekili; Gürsel Erol, Ali Öztunç ve aynı zamanda Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel'le görüştüler. Ve yine bir görüşme olacağı ifade ediliyordu. Bu görüşmenin de avukatlar arasında olacağı belirtiliyordu. Yine buna dair de sıcak bir bilgi var: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karşı taraftan Çağlar Çağlayan'la, yani avukat Çağlar Çağlayan'la bir araya gelecekler. Tabii bu konuda özellikle bu süreçte neler yaşandı, sürecin hukuki boyutu da yine avukatlar tarafından değerlendirilecek.