NATO Zirvesi’ne hazırız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR

MSB, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, ancak ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtilirken, bölgenin ihtiyacının silahlanma yarışı değil, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog olduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, "Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu.

NATO Zirvesi'ne ilişkin bir soru üzerine, zirve için gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ile NATO makamları arasında koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

VALİLİKTEN İZİN GENELGESİ

Ankara Valiliği'nin genelgesine göre, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.