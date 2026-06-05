SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde "3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sermayenin İslam ekonomisindeki rolü etraflıca değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçeklikleri de mercek altına alınacak.

İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. İsrail mezalimi ateşkese rağmen devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi işgal politikasını Beyrut'a genişletiyor.

Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor.

Küresel borçluluk 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştı. Bu borç yükü ciddi bir sorun.

Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.

Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Katılım finans tüm dünya için daha adil model. Katılım finans alanındaki kurum sayısı artıyor.

(Daha adil bir dünya mümkün) derken insanlık ailesi olarak ekonomide, uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz.

Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor.

Emlak bankası 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız adımla kurumumuz kısa sürede en dinamik aktörlerden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleştireceğiz. Güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak.

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