Vali Davut Gül’den İstanbul’un çocuklarına dev yatırım

Yaklaşık 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul'da, çocukların eğitimden spora, kültürden sosyal desteklere kadar birçok alanda gelişimini hedefleyen projeler son üç yılda hız kazandı. İstanbul Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kitap okuma alışkanlığının artırılması, sporun yaygınlaştırılması, müzik eğitiminin desteklenmesi ve dezavantajlı çocuklara yönelik sosyal yardımlar öne çıktı.

100 YILDAKİ KİTAP SAYISINI 3 YILDA GEÇTİLER

İstanbul Valiliği'nin en dikkat çeken projelerinden biri okul kütüphaneleri oldu. Cumhuriyet'in kuruluşundan 2023 yılına kadar geçen yaklaşık 100 yıllık dönemde okul kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 6,5 milyon seviyesindeyken, son üç yılda okullara 7 milyon 300 bin yeni kitap kazandırıldı. Çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun eserlerden oluşan kütüphanelerle okuma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

39 İLÇEDE KİTAP FUARI DÜZENLENDİ

İstanbul'un tüm ilçelerinde düzenlenen kitap fuarları sayesinde öğrencilerin kitaplara ve yazarlara erişimi kolaylaştırıldı. Daha önce şehir merkezindeki büyük fuarlara ulaşmakta zorlanan çocuklar, kendi ilçelerinde düzenlenen organizasyonlarla kitap dünyasıyla buluşma fırsatı yakaladı.

SPOR ŞEHRİ İSTANBUL PROJESİ

Valiliğin öncelik verdiği alanlardan biri de spor oldu. "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında tüm okullarda spor kulüpleri oluşturuldu. Daha önce yaklaşık 30 olan okul spor kulübü sayısı 2 bin 700'e yükselirken, lisanslı sporcu öğrenci sayısı da 12 binden 875 bine çıktı. Spor faaliyetleri için gerekli ekipman ve malzeme desteği de sağlandı.

500 OKULA MÜZİK ATÖLYESİ

"Enstrümansız Okul Kalmasın" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 500 okulda müzik atölyesi kuruldu. Projeyle çocukların en az bir müzik enstrümanıyla tanışması ve sanatla daha fazla iç içe olması amaçlandı.

115 BİN SINIFTAN TEMSİLCİLER SEÇİLDİ

Çocukların karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla öğrenci meclisleri oluşturuldu. İstanbul'daki 115 bin sınıftan seçilen temsilciler okul, ilçe ve il düzeyindeki meclislerde görev alarak eğitim ve sosyal yaşamla ilgili görüşlerini dile getirme imkânı buldu.

253 ÖDEV EVİ KURULDU

Dezavantajlı çocuklara yönelik projeler kapsamında kamuya ait uygun alanlar değerlendirilerek 253 ödev evi açıldı. Bu merkezlerde öğrencilerin ders çalışabileceği, bilgisayar kullanabileceği ve eğitim desteği alabileceği güvenli ortamlar oluşturuldu.

42 BİN ÖĞRENCİYE KANTİN KART DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kantin kart uygulaması da hayata geçirildi. Şehit ve gazi çocukları, yetimler, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, engelli bireylerin çocukları ve ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere 42 bin öğrenciye aylık kantin desteği sağlandı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS

İstanbul Valiliği ayrıca başarılı öğrenciler için de burs programları oluşturdu. LGS'de tam puan alan öğrenciler ile üniversite sınavında ilk bine giren gençlere ekonomik durumlarına bakılmaksızın burs verilmeye başlandı. Halen 1400'den fazla öğrenci bu desteklerden yararlanıyor.

VALİ GÜL: "ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül, çocuklara yapılan yatırımın şehrin ve ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, kitapla, sporla, müzikle ve sosyal desteklerle buluşan çocukların hayata daha güçlü tutunduğunu ifade etti.