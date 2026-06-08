Gençlerle buluşan Bakan Çiftçi’den güçlü mesajlar: Türkiye Yüzyılı, Gazze, Kudüs…

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali" programına katıldı. Konuşmasına "Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saâdet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı" dizeleriyle başlayan Bakan Çiftçi, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Mustafa Çiftçi, "Sizler, düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye Yüzyılı gençliğinin ayak sesleridir. İnsanlık tarihinin aynı zamanda sözün tarihi olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Kelam, insanı insan yapan en büyük nimetlerden biridir. Söz vardır; çağları aşar, nesilleri uyandırır, medeniyetleri ayağa kaldırır. Söz vardır; bir millete istikamet verir, zulmün karşısında siper olur. Bizim medeniyetimizde söz; şahsiyettir. Kelam; mesuliyettir. Dil; ahlakın aynasıdır" şeklinde konuştu.

"KELAMI BİLGİYLE, FİKRİ EDEPLE, İDDİAYI AHLAKLA BULUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Yunus Emre'nin dizelerine atıfta bulunan Bakan Çiftçi, "Bir söz savaşı keser; öfkeyi sükûnete, ayrılığı kardeşliğe, karanlığı umuda çevirebilir. O nedenle her zaman ve her yerde sözün hakkını vereceğiz. Kelamı bilgiyle, fikri edeple, iddiayı ahlakla buluşturmamız gerekiyor" dedi. Münazaranın gençlerin gelişimindeki önemine değinen Bakan Çiftçi, "Münazara; sözü ölçülü söylemeyi, fikri delille savunmayı, karşısındakini dinlemeyi ve itirazı edep içinde yapmayı öğretir" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN MAYASINDA KELAM VARDIR"

İslam medeniyetinin ilim ve hikmet geleneğine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Bizler, cahiliyenin karanlığına ilahi kelamla nur indiren, Yesrib'i Medine'ye dönüştüren, her meclisi bir mektebe çeviren Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. İlim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen büyük bir medeniyetin vârisleriyiz" dedi. İslam medeniyetinin ilim yolculuğuna değinen Bakan Çiftçi, "Bizim tarihimizde kılıç kadar kalem de vardır. Fetih kadar fikir de vardır. Cesaret kadar hikmet de vardır. Devlet kadar dua da vardır. Bu milletin mayasında kelâm vardır, irfan vardır, edep vardır" dedi.

"İSLAM MEDENİYETİ SÖZLE VE İLİMLE BÜYÜDÜ"

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa İlahi Kelâm olarak indirildiğini, Peygamber Efendimiz'in tebliğinin sözle başladığını ifade eden Bakan Çiftçi, "İslam medeniyeti; ilim halkalarında, medrese odalarında, cami kürsülerinde, divanlarda ve meclislerde sözle büyüdü. Ashab-ı Suffa'da kurulan o ilk ilim halkası, bir medeniyetin temel taşı oldu ve asırlar boyunca büyüdü. Beytülhikme'de tercümeyle, Harezm'de tasnifle, Buhara'da irfanla, Bağdat'ta hikmetle, Endülüs'te estetikle ve İstanbul'da devlet aklıyla yeni ufuklara ulaşıldı. El Kindî'den İmam Gazâlî'ye, Cezerî'den Davud el-Kayserî'ye kadar uzanan büyük çizgide ilim, insanlığa ışık oldu" dedi.

"MAZLUM MİLLETLERİN YÜREĞİNE UMUT OLDU"

Bu kürsülerin, bu fikir meydanlarının ülkenin tarihinde çok anlamlı bir karşılığı olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1972 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı Liselerarası Münazara Yarışması'nda arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandı. İşte o gün bir lise kürsüsünde başlayan söz, yıllar sonra millet kürsüsünde, devlet kürsüsünde, dünya kürsülerinde hakikati haykıran bir liderlik duruşuna dönüştü. Davos'ta haksızlık karşısında yükselen 'one minute' oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yükselen 'Dünya beşten büyüktür' oldu." diye konuştu. Bu duruşun küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçtiğini belirten Bakan Çiftçi; "Mazlum milletlerin yüreğine umut oldu. Türkiye'nin artık kendi içine kapanan bir ülke olmadığını; hakkı savunan, adaleti dillendiren, insanlık adına cümle kuran büyük bir devlet olduğunu gösterdi. Buradan kendinize büyük bir pay çıkarın. Bugün savunduğunuz her fikir, yarın milletinize hizmet edecek büyük bir iddianın ilk adımı olabilir. Bugün gösterdiğiniz cesaret, yarın Türkiye'nin sesi olacak bir duruşa dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

"BİLGİ İLE GÜRÜLTÜ AYNI ANDA ÖNÜMÜZE GELİYOR"

İçinden geçilen çağın gençlere hem fırsatlar hem de sorumluluklar yüklediğini belirten Bakan Çiftçi, "Dijital dünya bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Fakat, zihni dağıtan, kimliği aşındıran, aileyi hedef alan, insanı kendi özünden uzaklaştıran pek çok yeni meydan okumayı da beraberinde taşıyor. Bilgi ile gürültü aynı anda önümüze geliyor. Hakikat ile yalan aynı hızla yayılıyor" dedi. Bu çağda ayakta kalmanın güçlü bir maneviyat, sağlam karakter, köklü bir aidiyet şuuru ve eleştirel düşünceden geçtiğini ifade eden Çiftçi, "Çünkü akıl sorgular, kalp istikamet verir, vicdan ölçü koyar; maneviyat ise insanı ayakta tutar" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI, GENÇLİĞİN YÜZYILIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin büyük dönüşümler yaşadığını söyleyen Bakan Çiftçi, "Artık kendi gücüne yaslanan, kendi istikametini çizen bir Türkiye var. Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu yürüyüş şimdi de bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealine götürecektir. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır; fikir sahibi gençlerin, ahlaklı ve donanımlı gençlerin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, imanına sahip çıkan, ailesine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır." açıklamalarında bulundu.

"FİLİSTİN'E OLAN DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Başta Filistin ve Gazze olmak üzere gönül coğrafyasının her köşesinde Türkiye'nin sözünün umutla takip edildiğini belirten Çiftçi, "Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir" dedi. Filistin konusunda tavizsiz bir duruş sergilemeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" diye belirtti.

"GAZZE'NİN FERYADINA KULAK VERECEĞİZ"

Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğini belirten Bakan Çiftçi; "Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki duruşunun kendilerine istikamet verdiğini ifade eden Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ

Gençlere seslenen Bakan Çiftçi, "Unutmayın; kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat, siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz" dedi. İçişleri Bakanlığı olarak gençlerin huzur içinde eğitim alabilmesi ve güvenli bir geleceğe hazırlanabilmesi için çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, "Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken; bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Türkiye Gençlik Vakfı'nı tebrik eden Bakan Çiftçi, "Bu vesileyle; gençlerimizin değerleriyle buluştuğu, medeniyet idrakiyle yetiştiği, aklını ve kalbini aynı istikamette büyüttüğü güçlü bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı, bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.