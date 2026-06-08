SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu duyurdu! CHP’de kurultay süreci başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.

Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.