SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu duyurdu! CHP'de kurultay süreci başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirterek, "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu duyurdu! CHP’de kurultay süreci başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlatılacağını ifade etti.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu duyurdu! CHP’de kurultay süreci başlıyor

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.

Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu duyurdu! CHP’de kurultay süreci başlıyor

KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP

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