Kudüs’e bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali'nde gençlere önemli mesajlar verdi. Çiftçi, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi hedef alan skandal açıklamalara saldıran İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'a anladığı dilden yanıt verdi.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Bakan Çiftçi, Filistin'e olan duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Başta Filistin ve Gazze olmak üzere gönül coğrafyasının her köşesinde Türkiye'nin sözünün umutla takip edildiğini belirten Çiftçi, "Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Çiftçi şunları söyledi: Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

SÖZLE BAŞLAYAN BU YOL İNSANLIĞA IŞIK OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali'nde gençlere önemli mesajlar verdi. Kuran-ı Kerim'in insanlığa İlahi kelam olarak indirildiğini, Peygamber Efendimiz'in tebliğinin sözle başladığını, Ashab-ı Suffa'dan Beytülhikme'ye, Buhara'dan Endülüs'e ve en son İstanbul'a uzanan yeni ufuklara ulaşıldığını belirterek, ilmin bu yolda insanlığa ışık olduğunu söyledi. Çiftçi, konuşmasının sonunda "Gençlerimizin değerleriyle buluştuğu bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı, bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

GENÇLERE ERDOĞAN'DAN ÖRNEK VERDİ

TÜGVA'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması'na katılan gençlere seslenen Çiftçi, hitabet ve münazaranın gücüne işaret etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan örnek verdi. 1972'de İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı Liselerarası Münazara Yarışması'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla birlikte kazandığı birinciliğe değinen Çiftçi, o birinciliğin yıllar sonra dünya kürsüsüne ulaşan bir yola dönüştüğünü belirterek, bu duruşun da küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

SOYKIRIMCI KATZ'IN ZORUNA GİTTİ

Bakan Çiftçi'nin "Benim valiyken Cenabı Hakk'tan bir niyazım vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye..." açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftçi'nin açıklaması İsrail'de paniğe neden olurken, soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı İsrael Katz, bu sözlere karşılık, Osmanlı İmparatorluğu ve Kudüs üzerinden küstah açıklamalarda bulundu. Katz, "Kudüs'te iktidar kurmayı hayal eden ve tehdit eden Türk İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum: Kudüs, Konstantinopolis değil ve İsrail devleti de çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil; aksine, her türlü tehdide karşı kendini savunma yeteneğini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir" dedi.