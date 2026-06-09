SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları atıldı
SON DAKİKA… CHP’de gözler bugün 13.30’da yapılacak olan Grup Toplantısı’ndaydı… Parti çift başlı yönetim nedeniyle bölünmenin eşiğine geldi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Grup Toplantısı’nı ben yapacağım” çıkışı yeni bir krizin kapısını araladı. Konuşmayı kimin yapacağı merak konusu olurken TBMM önünde toplanan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerilim tırmandı. Taraflar birbirine girerken, TBMM önünde “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları yankılandı…
SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizin yeni adı mutlak butlandı…
Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararı ile göreve geri dönerken Özgür Özel, koltuğu bırakmamak için hamle üstüne hamle yaptı. Meclis'teki grup toplantısı için de adeta bir kürsü savaşı çıktı!
GRUP TOPLANTISINDA KİM KONUŞACAK?
Geçtiğimiz hafta TBMM'de korsan grup toplantısı düzenleyen Özgür Özel, yine geri adım atmadı. Özel "Kürsüde ben konuşacağım" diyerek mahkeme kararını hiçe saydı. Kemal Kılıçdaroğlu ise "CHP Genel Başkanı olarak ben konuşacağım" sözleriyle çıkış yaptı.
CHP'de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi | Video