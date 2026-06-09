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  • SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları atıldı

SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları atıldı

SON DAKİKA… CHP’de gözler bugün 13.30’da yapılacak olan Grup Toplantısı’ndaydı… Parti çift başlı yönetim nedeniyle bölünmenin eşiğine geldi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Grup Toplantısı’nı ben yapacağım” çıkışı yeni bir krizin kapısını araladı. Konuşmayı kimin yapacağı merak konusu olurken TBMM önünde toplanan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerilim tırmandı. Taraflar birbirine girerken, TBMM önünde “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları yankılandı…

SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: Hain Kemal ve FETÖ’cü Özgür sloganları atıldı

SON DAKİKA… Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizin yeni adı mutlak butlandı…

SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: Hain Kemal ve FETÖ’cü Özgür sloganları atıldı

Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi mahkeme kararı ile göreve geri dönerken Özgür Özel, koltuğu bırakmamak için hamle üstüne hamle yaptı. Meclis'teki grup toplantısı için de adeta bir kürsü savaşı çıktı!

SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: Hain Kemal ve FETÖ’cü Özgür sloganları atıldı

GRUP TOPLANTISINDA KİM KONUŞACAK?

Geçtiğimiz hafta TBMM'de korsan grup toplantısı düzenleyen Özgür Özel, yine geri adım atmadı. Özel "Kürsüde ben konuşacağım" diyerek mahkeme kararını hiçe saydı. Kemal Kılıçdaroğlu ise "CHP Genel Başkanı olarak ben konuşacağım" sözleriyle çıkış yaptı.

CHP'de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi | Video

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SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: Hain Kemal ve FETÖ’cü Özgür sloganları atıldı

Özel cephesi için 4 bin 400, Kılıçdaroğlu tarafının ise bin 200 kişi için ziyaretçi başvurusu yaptığı öğrenilirken, sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde yoğunluk oluşmaya başladı.

SON DAKİKA… CHP’de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi: Hain Kemal ve FETÖ’cü Özgür sloganları atıldı

MECLİS ÖNÜNDE HAİN KEMAL FETÖ'CÜ ÖZGÜR SLOGANLARI…

Grup toplantısına saatler kala hem Meclis önünde hem de konuşmanın yapılacağı toplantı salonunda gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri birbirine savaş açtı. TBMM'nin önünde toplanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafları arasında gerilim tırmandı. Taraflar birbirine girerken, TBMM önünde "Hain Kemal" ve "FETÖ'cü Özgür" sloganları yankılandı.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP GENEL BAŞKANI

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