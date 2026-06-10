Koordinasyon Kurulu Ankara’da toplandı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 19. Toplantısı, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni dönemde atılacak adımlar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadın haklarının anayasal güvence altında olduğunu belirterek, kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artırıldığını ve ısrarlı takibin müstakil suç haline getirildiğini söyledi.