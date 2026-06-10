Koordinasyon Kurulu Ankara’da toplandı

Koordinasyon Kurulu Ankara’da toplandı
Kerim CENGİL
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 19. Toplantısı, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni dönemde atılacak adımlar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadın haklarının anayasal güvence altında olduğunu belirterek, kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artırıldığını ve ısrarlı takibin müstakil suç haline getirildiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #MUSTAFA ÇİFTÇİ #AKIN GÜRLEK #ANKARA

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