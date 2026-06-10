Manavgat’ta 2 tutuklama daha
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda geçen cuma günü belediyenin mevcut muhasebe müdürü Bayram Öksüzoğlu ile eski belediye zabıta müdürü Turgay Ş. ve iş insanı Bekir Özdeş, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Öksüzoğlu ve Özdeş tutuklanırken, eski zabıta müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18 oldu.