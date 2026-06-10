Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türk siyasetine yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti'deki güzel görüntüler herkese örnek olmalı.

(6 beldedeki ara seçimler) Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu güven ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacağız.

Ana muhalefet partisinin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Kusura bakmayın, bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.

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