Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Katil Netanyahu’ya sert tepki: Hitler’in yolundan gidenler bunu unutmasın...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türk Kızılay Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kızılay ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. İhtiyaç sahibinin ırkına, kim olduğuna bakılmaz. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılayın rolü çok önemlidir, milli mücadele döneminde cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle milletimizin aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bağış ve yardımlarını askerlerimize ulaştırmıştır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır, Kızılay medeniyetimizin kimlik vesikasıdır. Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir.

"KATLİAM ŞEBEKESİ HESAP VERECEK"

Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan yardım elini uzatırken diğer taraftan katliam şebekesinin hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür

Protürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz. Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz.

Yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek, 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz.