TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM CHP’deki duruma taraf olamaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP'deki grup toplantısı gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz. CHP'nin aralarındaki çekişmeleri ve tartışmaları kendilerinin çözmesini tavsiye ederiz ve ümit ederiz" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur.

Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 100 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM CHP'deki soruna taraf olamaz

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