Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Selimiye Camii bu toprakların tapu senedidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Sevgili Edirneliler, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılış ve yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Allah'a hamt olsun.

"SELİMİYE MUHTEŞEM BİR ESERDİR"

Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, katılım ne kadar diye; 32 bin kişi şu anda karşımda.

"450 YILLIK MAZİSİNDEKİ EN KAPSAMLI ONARIM ÇALIŞMASI OLDU"

Sadece Türk İslam mimarisinin değil dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden olan Selimiye Camiini aslına uygun restore ederek hamt olsun bugün yeniden ibadete açtık. 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.