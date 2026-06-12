SON DAKİKA... CHP’de ihraç depremi! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Bugün ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar TBMM'nin sitesinde de yer aldı.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu "9 milletvekili arasında 2 grup başkanvekili vardı. Artık CHP vekili değiller. Dolayısıyla bağımsız gözüktükleri için grup başkanvekillikleri düştü. 9 vekilin CHP üyeliği de düşeceği için vekil sayısının da düşeceği bekleniyor. Bu isimler komisyonlarda da CHP adına görev alamayacak" bilgisini paylaştı.