SSB Başkanı Görgün: Türkiye NATO’nun savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir

Savunma Sanayii Başkanı, stratejik programlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"KAAN, yalnızca bir savaş uçağı değil, ulusal bir teknoloji ekosistemidir. Ortaya çıkan bilgi birikimi tüm sektörü güçlendirecektir. KIZILELMA ve ANKA-3, insansız muharip havacılığın bir sonraki aşamasını temsil etmekte, insanlı-insansız entegre mimarisine göre geliştirilmektedir. TB3 ise kısa pistli deniz platformlarından görev yapabilme yeteneğiyle, deniz hava gücü alanında dünyaya yeni ve maliyet etkin bir operasyonel konsept sunmaktadır.

Radarlar, sensörler ve komuta-kontrol ağları üzerine yürütülen çalışmalarla hem ulusal savunma hem de müttefiklerle iş birliği potansiyeli güçlendirilmektedir."