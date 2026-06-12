SSB Başkanı Görgün: Türkiye NATO'nun savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Polonya ziyareti kapsamında verdiği mülakatta, Türk savunma sanayiinin son yirmi yılda geçirdiği köklü dönüşümü, küresel ihracat stratejilerini, yeni nesil insansız sistemlerdeki vizyonunu ve Türkiye’nin NATO ittifakına sunduğu stratejik katkıları değerlendirdi. Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında da bilgi veren Görgün, "KAAN, yalnızca bir savaş uçağı değil, ulusal bir teknoloji ekosistemidir." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Polonya ziyareti sırasında Dr. Aleksander Olech'e verdiği röportajda, Türk şirketlerinin insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, deniz platformları, siber yetenekler, komuta-kontrol çözümleri gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük ölçüde dış tedarike bağımlı olduğu bir dönemden; ileri teknolojili sistemleri tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştığını belirterek, "Bizim için teknolojik bağımsızlık bir slogan değil, stratejik bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.
"İHRACATTA HEDEFİMİZ GÜVENE DAYALI UZUN VADELİ ORTAKLIKLAR"
Türkiye'nin geniş ve yetkin bir savunma sanayii ekosistemi geliştirdiğine dikkati çeken Görgün, sanayinin derinliği ve insan kaynağı sayesinde savunma yelpazesindeki hemen hemen her ana kategoriyi millî imkânlarla üretebilecek kapasiteye ulaştıklarını vurguladı.
Deniz platformlarından siber güvenliğe, elektronik harp sistemlerinden hassas güdümlü mühimmatlara kadar çok geniş bir alanda entegre çözümler sunduklarını belirten Görgün, ihracat stratejisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"İhracatta başarıyı yalnızca rakamlarla değerlendirmiyoruz. Asıl hedefimiz, güvene dayalı, uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan iş birliği modelleri oluşturmaktır. Türk savunma ürünleri ve teknolojilerinin; caydırıcılığa, meşru güvenlik ihtiyaçlarına, bölgesel istikrara ve barışa hizmet etmesini istiyoruz."
MUHAREBE SAHASININ YENİ UNSURLARI: YAPAY ZEKA VE ENTEGRASYON
Son dönemdeki çatışmaların insansız sistemlerin modern savaşın temel unsuru haline geldiğini gösterdiğini ifade eden Görgün, yeni nesil platformların geliştirilmesinde otonomi, yapay zekâ ve "sistemlerin sistemi" yaklaşımının öne çıktığını aktardı.
Görgün, yeni nesil insansız sistemlerin Türkiye'nin 5. nesil Millî Muharip Uçağı KAAN ile uyumlu çalışacak şekilde geliştirildiğini belirterek, ülke genelinde teknolojik kapasiteyi yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilin tamamında drone üretim ve eğitim tesisleri kurulmasına yönelik bir vizyon yürüttüklerini kaydetti.