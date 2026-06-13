Bakan Çiftçi'den Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi. Çiftçi, "Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır."
Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 13, 2026
Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç… pic.twitter.com/uoQgH94TBd
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