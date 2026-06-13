Bakan Çiftçi’den Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı’na ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör