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  • Bakan Çiftçi'den Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır

Bakan Çiftçi'den Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi. Çiftçi, "Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır" dedi.

Bakan Çiftçi’den Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı’na ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır
AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #TÜRKİYE YÜZYILI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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