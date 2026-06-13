Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı: Yeni bir destan yazmanın tam zamanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı. 86 milyonun her bir ferdinin aynı duyguda birleştiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye bitti demeden bitmez. Yeni bir destan yazmanın tam zamanı. Vurduğunuz gol olsun." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video mesajda özetle şunları söyledi:
"86 MİLYONUN HER BİR FERDİ BUGÜN AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİ"
"Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki (bugünki) Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız.
"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın (bugün) ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar 'biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk.
"BU DESTANI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"
2002 Dünya Kupası'nda 3'üncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar."
Başkan Erdoğan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj gönderdi