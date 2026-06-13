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Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı: Yeni bir destan yazmanın tam zamanı

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı: Yeni bir destan yazmanın tam zamanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı. 86 milyonun her bir ferdinin aynı duyguda birleştiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye bitti demeden bitmez. Yeni bir destan yazmanın tam zamanı. Vurduğunuz gol olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 22:01 Son Güncelleme: 13 Haziran 2026 22:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video mesajda özetle şunları söyledi: "86 MİLYONUN HER BİR FERDİ BUGÜN AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİ" "Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki (bugünki) Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız.