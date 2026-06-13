Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'da "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

YAPAY ZEKA EYLEM PLANI: TÜRKİYE'Yİ LİDER ÜLKELER SINIFINA TAŞIYACAK

2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı sizlerle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin ölümcül sonuçlara yol açtığını çevremizdeki savaşlarda sık sık görüyoruz. Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.

AHaber CANLI YAYIN