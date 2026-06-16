Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne operasyon: 33 şüpheli tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 8'i de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OLAY

"Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu.