Erzurum örnek oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşına kadar tüm sahipsiz sokak hayvanlarının barınaklarda toplanacağını belirtip kendisinin Erzurum Valiliği görevindeyken yaptığı çalışmayı model alacaklarını duyurmuştu.

"Erzurum Modeli" olarak adlandırılan bu sistem kapsamında; kentlerdeki barınak kapasiteleri hızla artırılacak ve belediye bütçelerinde yer alan yasal payların başka bir alana aktarılmadan, sadece sokak hayvanları için kullanılması zorunlu kılınacak.

Bakan Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde kentte sahipsiz sokak hayvanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edebilmesine yönelik uygulama başlatılmıştı. Vatandaşların her ihbarını değerlendiren görevliler, anında müdahale ederek, hayvanları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra barınaktaki yeni yaşam yerlerine yerleştiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 52 dönüm arazi üzerine kurulan ve 5 bin hayvan kapasitesine sahip olacak tesisin haziran ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

SİSTEM 112 ÜZERİNDEN İŞLİYOR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önce kentteki hayvan sayısının belirlendiğini, buna göre de barınak kapasitesini artırdıklarını belirtti. Sistemin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yürütüldüğünü belirten Sekmen, 4 araç ve 50 personelle 5 dakikada müdahale ettiklerini dile getirdi.

Bakan Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde yürütülen çalışmalar neticesinde 29 Eylül 2025 tarihinde Erzurum'da sokakta bulunan köpek sayısı 3 bin 899 olarak tespit edilmiş, yürütülen çalışmalar sonucunda 4 Kasım 2025 itibarıyla bu sayı sıfırlanmıştı.