İçişleri Bakanı Çiftçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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