Mağdur aileler SABAH’a konuştu: Çok canımız yandı kararı destekliyoruz

Antalya Serik'te 5 Mart 2022'de başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken geçirdiği kazanın ardından 28 Mart 2022'de yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın (9) annesi Derya Pınar ve Erzurum'un Narman ilçesinde ekmek almak için çıktığı sokakta başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Murat Tutar'ın (10) annesi Güneş Tutar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Sokakta sıfır başıboş köpek" hedefi doğrultusunda sahipsiz sokak köpeklerinin yüzde 89'unun toplandığını açıklamasını SABAH'a değerlendirdi. Anne Pınar, Mahra'yı kaybetmelerinin ardından kurdukları Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) olarak Bakan Mustafa Çiftçi ile görüştüklerini belirterek; süreç boyunca yalnızca yaşadıkları kaybın değil, bazı hayvansever grupların hedef göstermesi, hakaret, tehdit ve karalama kampanyalarının da kendilerini yıprattığını anlattı.

"KARARLILIĞI GÖRDÜK"

Görüşmede bu sıkıntıları Bakan Çiftçi'ye aktardıklarını dile getiren Pınar, "Sayın Bakanımızın ilgisi ve desteği beni çok mutlu etti. Sokakta sıfır başıboş köpek hedefine ulaşılması konusunda kararlı olduğunu gördük. Görüşmeden son derece memnun ayrıldık" ifadelerini kullandı. Murat Tutar'ın annesi Güneş Tutar ise "Çok sayıda köpek oğlumun birçok yerini parçaladı. Çok ağır yaralandı. O günden sonra psikolojisi çok bozuldu. Köpek gördüğü zaman korkup eve kaçıyor. Evin içinde bile tek başına rahat hareket edemiyor" ifadelerini kullandı. Murat'ın saldırıya uğradığı tarihte Bakan Çiftçi'nin Erzurum Valisi olduğunu hatırlatan Tutar, "Olayın ardından Sayın Çiftçi hemen hastaneye geldi. Bizimle yakından ilgilendi. Köpeklerin toplanması için gerekli talimatları verdi. Çok yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Yaşadığı travmanın çocuğunun özgüvenini de etkilediğini belirten Tutar, "Önceden fotoğraf çektirmeyi çok severdi. Şimdi fotoğrafını çektiğimde kendini beğenmediği için siliyor. Yüzündeki izlerden dolayı çok üzülüyor. Kendini kötü hissediyor" dedi.

"BUNA EL ATILMALIYDI"

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tüm sokak köpeklerinin toplanması kararını desteklediğini ifade eden Tutar, "Bu konuya mutlaka el atılması gerekiyordu. Biz de daha önce başka saldırı haberlerini görüp geçiyorduk. İnsan kendi başına gelmeyeceğini düşünüyor. Ama bizim çocuğumuzun başına da geldi. Yarın başka insanların da başına gelebilir" diye konuştu.

51 İLDE TÜM KÖPEKLER TOPLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün AK Partili milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda,12 büyükşehir ve İl Özel İdaresi bulunan 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını kaydetti. Diğer illerde de toplama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi; "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi. Bakan Çiftçi geçtiğimiz günlerde; sokaktaki başıboş köpeklerin yüzde 89'unun toplandığını, sene sonuna kadar tümünün toplanarak barınaklara alınacağını, barınak kapasitelerinin artırıldığını açıklamıştı.



51 İLDE TÜM KÖPEKLER TOPLANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, dün AK Partili milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda,12 büyükşehir ve İl Özel İdaresi bulunan 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını kaydetti. Diğer illerde de toplama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi; "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi. Bakan Çiftçi geçtiğimiz günlerde; sokaktaki başıboş köpeklerin yüzde 89'unun toplandığını, sene sonuna kadar tümünün toplanarak barınaklara alınacağını, barınak kapasitelerinin artırıldığını açıklamıştı.