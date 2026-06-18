Trafik kazaları azaldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2025 ve 2026 yıllarının ilk 5 aylık dönemine ait trafik verilerini paylaştı. Bakan Çiftçi, trafikte artan denetimlere rağmen ihlal, kaza ve can kayıplarında önemli düşüşler yaşandığını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelindeki denetimler yüzde 7.5 artarak 74 milyona ulaştı. Denetimlerin artmasına karşılık, kurallara uyan sürücü sayısının artmasıyla işlem yapılan araç sayısı yüzde 16.4 geriledi. Trafik düzenlemeleri ve cezaların caydırıcılığı sayesinde aşırı hız ihlalleri yüzde 25, alkollü araç kullanımı ise yüzde 10.3 oranında azaldı. En dikkat çekici düşüş ise yüzde 93 ile makas atma ihlalinde görüldü. Motosiklet kazalarının tüm kazaların yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu alandaki ölümlü kazaların yüzde 20.1 azaldığını ifade etti. Genel tabloda ise ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 102 bin 152'ye geriledi. Kazalardaki günlük ortalama can kaybı 5.8'den 5.2'ye düşerken kaza yeri ölü sayısı da 575'ten 504'e indi. Bakan Çiftçi, bu olumlu tablonun sürücülerin kurallara daha fazla riayet etmesinden kaynaklandığını vurguladı.