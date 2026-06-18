Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın, daha önce İyi Parti'nin, CHP'li birçok belediyenin iletişim ve halkla ilişkilerini yapan Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım'la temasa geçtiği ortaya çıkmıştı.

Yıldırım, üzerinden birçoğu geçmişte FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar satın alınmıştı. Onlardan biri de sosyal medya platformu X'ten yalan haberler paylaşan Zaytung isimli hesaptı…

15 MİLYON TL'YE ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE SATILDI

Hatta Zaytung'un 'Yalan haber mizahı' yapan X hesabı Zaytung'un 15 milyon TL karşılığında Özgür Özel ve ekibine satıldığı iddia edildi.