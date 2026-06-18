Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi
CHP tarafından 15 milyon TL’ye satın alındığı iddia edilen, “yalan haber mizahı” yapan X hesabı Zaytung’un, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü ortaya çıktı. Zaytung’un hükümet aleyhine yaptığı yalan haberlerin yanı sıra iktidarı destekleyen binlerce hesabı da engellediği öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın, daha önce İyi Parti'nin, CHP'li birçok belediyenin iletişim ve halkla ilişkilerini yapan Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım'la temasa geçtiği ortaya çıkmıştı.
Yıldırım, üzerinden birçoğu geçmişte FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar satın alınmıştı. Onlardan biri de sosyal medya platformu X'ten yalan haberler paylaşan Zaytung isimli hesaptı…
15 MİLYON TL'YE ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE SATILDI
Hatta Zaytung'un 'Yalan haber mizahı' yapan X hesabı Zaytung'un 15 milyon TL karşılığında Özgür Özel ve ekibine satıldığı iddia edildi.
HÜKÜMET YANLISI HESAPLARI ENGELLEDİ
X üzerinden yaptığı paylaşımlarla hükümetin yaptığı hizmetleri karalayan Zaytung'un, iktidarı destekleyen binlerce hesabı engellediği ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ TROLLERLE ORTAK HAREKET EDİYOR
Zaytung'un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü de öğrenildi.