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  • Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

CHP tarafından 15 milyon TL’ye satın alındığı iddia edilen, “yalan haber mizahı” yapan X hesabı Zaytung’un, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü ortaya çıktı. Zaytung’un hükümet aleyhine yaptığı yalan haberlerin yanı sıra iktidarı destekleyen binlerce hesabı da engellediği öğrenildi.

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın, daha önce İyi Parti'nin, CHP'li birçok belediyenin iletişim ve halkla ilişkilerini yapan Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım'la temasa geçtiği ortaya çıkmıştı.

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

Yıldırım, üzerinden birçoğu geçmişte FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar satın alınmıştı. Onlardan biri de sosyal medya platformu X'ten yalan haberler paylaşan Zaytung isimli hesaptı…

15 MİLYON TL'YE ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNE SATILDI

Hatta Zaytung'un 'Yalan haber mizahı' yapan X hesabı Zaytung'un 15 milyon TL karşılığında Özgür Özel ve ekibine satıldığı iddia edildi.

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

HÜKÜMET YANLISI HESAPLARI ENGELLEDİ

X üzerinden yaptığı paylaşımlarla hükümetin yaptığı hizmetleri karalayan Zaytung'un, iktidarı destekleyen binlerce hesabı engellediği ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ TROLLERLE ORTAK HAREKET EDİYOR

Zaytung'un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup trollerle ortak hareket ederek "dijital fişleme mekanizması" yürüttüğü de öğrenildi.

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Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

CHP'Lİ İSİMLERİN PAYLAŞIMLARINI ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Öte yandan Zaytung'un X hesabından sürekli CHP'li isimlerin paylaşımlarını retweet ettiği (yeniden paylaştığı) ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ana muhalefet partisine mensup birçok ismin paylaşımına destek verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜZÜNÜ BLURLAYARAK PAYLAŞTILAR

Zaytung'un, "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayındaki fotoğrafını yüzüne blur atarak paylaştığı görüldü.

Zaytung’un FETÖ’cü trollerle ortak hareket ettiği ortaya çıktı! Hükümet yanlısı binlerce hesap engellendi

TAKİP EDİLEN 5 HESAPTAN İKİSİ CHP'YE AİT

X'te 5 milyon takipçisi bulunan Zaytung'un sadece 5 hesabı takip ettiği ve bunlardan ikisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu öğrenildi.

#ÖZGÜR KARABAT #KEMAL KILIÇDAROĞLU #FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ #İYİ PARTİ #CHP GENEL #ÖZGÜR ÖZEL #CHP

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