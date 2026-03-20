CHP, FETÖ’nün trol hesaplarına sarıldı! Milyonlarca lira ödedikleri ortaya çıktı

Kulislerde öne çıkan bir diğer başlık ise sosyal medya ve anket çalışmaları. İddialara göre, bu süreçte Kerem Yıldırım üzerinden çeşitli dijital çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda yüksek tutarlı faturalar kesildiği ileri sürülürken, yalnızca sosyal medya kalemi için CHP Genel Merkezi'ne kesilen aylık yaklaşık 2.1 milyon TL'lik bir fatura konuşuluyor. Ayrıca, Kerem Yıldırım'ın farklı anket çalışmalarıyla genel merkeze hizmet sunduğu ve bazı belediyelerle temas kurarak sosyal medya projeleri için bütçe oluşturulması yönünde girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor.